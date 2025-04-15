Актер из «Не родись красивой» Красилов начал налаживать отношения с сыном, которого игнорировал 10 лет

Петр Красилов (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Петр Красилов начал налаживать отношения с сыном, которого игнорировал десять лет. Бывшая возлюбленная артиста актриса Наталья Селиванова призналась, что сейчас он видится с наследником где-то один или два раза в год.
Со слов Селивановой, Красилов не собирался становиться папой. Он изначально не хотел строить семью с Натальей, но она неожиданно оказалась в положении. Долгое время Петр не мог принять малыша, однако спустя годы он все же начал общаться с наследником.
Сам актер признает, что правда уделяет сыну мало времени. Однако это связано не с отсутствием желания у Петра, а с высокой загруженностью. Актер подчеркнул, что нередко находится в командировках, но когда он свободен, то сразу же пытается наверстывать упущенное с наследником.
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«Они созваниваются, а видятся... Ну примерно один-два раза в год», — призналась Селиванова в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Сам актер признает, что правда уделяет сыну мало времени. Однако это связано не с отсутствием желания у Петра, а с высокой загруженностью. Актер подчеркнул, что нередко находится в командировках, но когда он свободен, то сразу же пытается наверстывать упущенное с наследником.
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Ольга Енгалычева