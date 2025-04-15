«Я всё-таки скучала»: Юная невеста Лепса вернулась в Лондон после заявлений о том, что бросит учёбу

Публика знает Александра Мясникова как врача-терапевта и кардиолога, а еще известного телеведущего и общественного активиста. К советам популярного доктора, связанным с вопросами здоровья, прислушиваются миллионы людей. Однако не меньший интерес вызывает и его личная жизнь. Внебрачная дочь, алкоголизм жены и измены Мясникова — в материале «Радио 1».