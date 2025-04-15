«Я всё-таки скучала»: Юная невеста Лепса вернулась в Лондон после заявлений о том, что бросит учёбу

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)
19-летняя невеста известного певца Григория Лепса (настоящая фамилия — Лепсверидзе. — Прим. ред.) Аврора Киба решила вернуться в Лондон. Хотя раньше девушка говорила, что подумывает о том, чтобы бросить учёбу и уже не уезжать из России.
Несмотря на то, что молодая светская львица неоднократно жаловалась на жизнь за границей, она всё-таки вернулась в университет, при котором находится Колледж моды, где она обучается. В личном блоге возлюбленная певца написала, что после затянувшихся каникул в Москве она снова летит в Англию получать диплом.
После отъезда из России девушка любителя рюмки водки на столе столкнулась со многими трудностями. Она писала в Сети, что в Москве её жизнь была похожа на сказку. Походы на светские мероприятия, встречи и общение со звёздами, интервью и фотосессии... А в Великобритании всё совсем не так. Её никто не знает и не восхищается ею, серое лондонское небо, маленькая съёмная квартирка и колледж — вот и все развлечения.
Аврора даже подумывала о том, чтобы бросить учёбу, выйти замуж за Лепса, ни о чём не думать и ни в чём себе не отказывать. Однако после нескольких месяцев пребывания в Москве решила всё-таки вернуться в Англию и получить диплом. Когда пара воссоединится снова, пока неизвестно.
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* Запрещённая в России социальная сеть
«Я все-таки скучала», — сообщила Аврора подписчикам.
После отъезда из России девушка любителя рюмки водки на столе столкнулась со многими трудностями. Она писала в Сети, что в Москве её жизнь была похожа на сказку. Походы на светские мероприятия, встречи и общение со звёздами, интервью и фотосессии... А в Великобритании всё совсем не так. Её никто не знает и не восхищается ею, серое лондонское небо, маленькая съёмная квартирка и колледж — вот и все развлечения.
Аврора даже подумывала о том, чтобы бросить учёбу, выйти замуж за Лепса, ни о чём не думать и ни в чём себе не отказывать. Однако после нескольких месяцев пребывания в Москве решила всё-таки вернуться в Англию и получить диплом. Когда пара воссоединится снова, пока неизвестно.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов