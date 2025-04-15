«Время над тобой не властно»: Леонид Агутин обратился к отцу в день его 90-летия

Леонид Агутин с отцом (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)
56-летний певец Леонид Агутин эмоционально поздравил отца с юбилеем. Артист пожелал Николаю Петровичу крепкого здоровья и мира в душе.
Сегодня исполнитель хита «На сиреневой луне» рассказал о знаменательном семейном событии. Отец Леонида отмечает 90-летие.
Музыкант отметил, что гордится папой.
По словам Леонида, все старые коллеги, товарищи и соратники Агутин-старшего, которых он встречал на своем профессиональном пути, всегда передавали ему теплые приветы с рассказами о том, какой он прекрасный человек. Певец признался, что он построил карьеру благодаря отцу.
Знаменитости тоже решили поздравить юбиляра.
В комментариях Агутина-старшего поздравили и другие звезды. Актриса Ольга Медынич пожелала отцу певца крепкого здоровья, Игорь Николаев отправил смайлик в виде сердечка, а исполнительница Наталья Подольская уточнила, что гордится Леонидом и его отцом.
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Музыкант отметил, что гордится папой.
«Не скажу, что время над тобой не властно. Властно, как и над всеми. Но вы с ним как-то умудряетесь договариваться. Надеюсь, что этот договорняк будет работать еще очень долго! Я тебя люблю, и да, я верю в твою исключительность и незаменимость. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, к действию и пытаюсь учиться этому у тебя», — обратил внимание Агутин.
По словам Леонида, все старые коллеги, товарищи и соратники Агутин-старшего, которых он встречал на своем профессиональном пути, всегда передавали ему теплые приветы с рассказами о том, какой он прекрасный человек. Певец признался, что он построил карьеру благодаря отцу.
«Счастлив, что вы с мамой — мои родители! Желаю, мы все желаем тебе здоровья богатырского и ждем новых песен», — добавил исполнитель.
Знаменитости тоже решили поздравить юбиляра.
«С юбилеем вашего прекрасного папу! А моей маме 24 апреля исполнится 92 года. Полвека из их она проработала детским врачом», — прокомментировала Елена Малышева.
«Папу с юбилеем! Дорогому Николаю Петровичу богатырского здоровья! Леня, и пусть возможность получить заботливого отцовского леща будет как можно дольше в твоей жизни», — пошутил Денис Клявер.
«Поздравляю!», — написал Игорь Крутой.
В комментариях Агутина-старшего поздравили и другие звезды. Актриса Ольга Медынич пожелала отцу певца крепкого здоровья, Игорь Николаев отправил смайлик в виде сердечка, а исполнительница Наталья Подольская уточнила, что гордится Леонидом и его отцом.
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Ольга Енгалычева