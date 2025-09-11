Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Попов закрыл сбор денег на лечение рака

11 сентября 2025, 17:16

Актер Роман Попов закрыл сбор средств на лечение рака

Роман Попов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов закрыл сбор денежных средств на лечение онкологического заболевания. Об этом актер сообщил в своем блоге.





В социальных сетях артист выразил благодарность своим подписчикам за поддержку. Он отметил, что благодаря их помощи теперь у него достаточно средств для проведения второй части процедур.





«Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно все есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила», — написал Попов.