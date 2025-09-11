Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Попов закрыл сбор денег на лечение рака
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов закрыл сбор денежных средств на лечение онкологического заболевания. Об этом актер сообщил в своем блоге.
В социальных сетях артист выразил благодарность своим подписчикам за поддержку. Он отметил, что благодаря их помощи теперь у него достаточно средств для проведения второй части процедур.
«Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно все есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила», — написал Попов.
Актер пообещал сохранять боевой настрой во время лечения и рассказывать фанатам о своем состоянии.
