Стало известно, как Газманов воспринял рост популярности среди молодежи после видео с танцем

11 сентября 2025, 16:54

Газманов положительно оценил рост популярности после видео с танцем

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Народный артист России Олег Газманов положительно оценил рост популярности среди молодежи после видео с танцем. Об этом «Татар-информу» сообщили в пиар-службе исполнителя.





В пиар-службе отметили, что после всплеска популярности количество концертов Газманова значительно возросло.





«Наша пиар-команда работала над тем, чтобы этот вирус дальше распространялся в сети, в том числе в социальных сетях», — сообщили представители певца.