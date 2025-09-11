Стало известно, как Газманов воспринял рост популярности среди молодежи после видео с танцем
Газманов положительно оценил рост популярности после видео с танцем
Народный артист России Олег Газманов положительно оценил рост популярности среди молодежи после видео с танцем. Об этом «Татар-информу» сообщили в пиар-службе исполнителя.
В пиар-службе отметили, что после всплеска популярности количество концертов Газманова значительно возросло.
«Наша пиар-команда работала над тем, чтобы этот вирус дальше распространялся в сети, в том числе в социальных сетях», — сообщили представители певца.
В интернете набирает популярность видео с танцами Олега Газманова из клипа «Я по жизни загулял». Особенно активно тренд подхватывают подростки, которые снимают свои ролики, повторяя движения артиста.