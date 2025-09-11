Стало известно, как Газманов воспринял рост популярности среди молодежи после видео с танцем

Достижения.рф

Газманов положительно оценил рост популярности после видео с танцем
Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Народный артист России Олег Газманов положительно оценил рост популярности среди молодежи после видео с танцем. Об этом «Татар-информу» сообщили в пиар-службе исполнителя.



В пиар-службе отметили, что после всплеска популярности количество концертов Газманова значительно возросло.

«Наша пиар-команда работала над тем, чтобы этот вирус дальше распространялся в сети, в том числе в социальных сетях», — сообщили представители певца.

В интернете набирает популярность видео с танцами Олега Газманова из клипа «Я по жизни загулял». Особенно активно тренд подхватывают подростки, которые снимают свои ролики, повторяя движения артиста.
Екатерина Коршунова

