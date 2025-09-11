Эльза Хоск объявила о помолвке с бизнесменом Томом Дейли после 10 лет отношений
36-летняя супермодель Эльза Хоск сообщила поклонникам радостную новость — она помолвлена со своим давним возлюбленным, бизнесменом Томом Дейли. Пара вместе уже 10 лет, у них подрастает дочь — четырёхлетняя Тууликки Джоан Дейли.
Звезда подиума поделилась серией романтических кадров, запечатлевших момент предложения. Как рассказала сама Эльза, Том устроил трогательный сюрприз — он завязал ей глаза и отвёл в украшенный зеленью и свечами зал, где встал на одно колено и преподнёс кольцо с крупным овальным бриллиантом.
Хоск не сдержала эмоций и расплакалась, а затем с радостью ответила согласием и обняла возлюбленного.
На снимках шведская модель предстала в стильном образе: ярко-красная водолазка, бордовые брюки и юбка в тон, дополненные чёрным кожаным ремнём и туфлями на каблуках. Её жених выбрал для особенного момента классический серый костюм и лакированные туфли.
В подписи к публикации Эльза отметила, что помолвка состоялась в их новой квартире — в том самом городе, где они впервые встретились.
«Я сказала "да" в прекрасном шведском саду полевых цветов, в нашей новой квартире в городе, где мы познакомились 10 лет назад, – ты и я, малыш», — поделилась модель.*принадлежит Meta, запрещённой в России