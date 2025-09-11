Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами таксиста-мошенника в Стамбуле

11 сентября 2025, 14:30

Валерию и Иосифа Пригожина обманул таксист на миллион рублей в Стамбуле

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Валерия и Иосиф Пригожин стали участниками неприятной истории во время поездки в Стамбул. Супруги, по их словам, столкнулись с обманом со стороны местного таксиста, который снял с их банковской карты около миллиона рублей вместо заявленных 30 долларов за поездку.