Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами таксиста-мошенника в Стамбуле
Валерия и Иосиф Пригожин стали участниками неприятной истории во время поездки в Стамбул. Супруги, по их словам, столкнулись с обманом со стороны местного таксиста, который снял с их банковской карты около миллиона рублей вместо заявленных 30 долларов за поездку.
Как рассказывается в Telegram-канале Mash, артистка и её муж воспользовались услугами частного такси. Водитель попросил оплатить поездку заранее через терминал. Иосиф Пригожин несколько раз прикладывал карту, однако каждый раз таксист утверждал, что платёж не проходит, ссылаясь на «технические сбои» и меняя терминалы. В итоге поездка так и не состоялась, но позже выяснилось, что с карты было списано более 12 тысяч долларов.
Продюсер успел сфотографировать номер автомобиля, после чего пара отправилась в ближайший участок полиции. Там певицу узнали сотрудники, и правоохранители оперативно нашли водителя.
Mash сообщает, что мужчину заставили принести извинения и вернуть всю сумму наличными — артистам вручили целую пачку лир.
Позже Пригожин подтвердил инцидент в беседе с Telegram-каналом «Звездач». Он отметил, что избежать финансовых потерь удалось благодаря оперативной реакции полиции, собственной внимательности и помощи охраны отеля, где они остановились. Также Иосиф рассказал, что злоумышленника задержали на сутки и обязали вернуть деньги. По его словам, супруги объяснили ситуацию через переводчик и продемонстрировали, что являются известными личностями, что тоже помогло ускорить решение вопроса.
