Актер из сериала «Слово пацана» опроверг сообщения о своей смерти

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Актер Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана: кровь на асфальте», опроверг сообщения, распространенные в сети, о его смерти.
Актер лично подтвердил информацию о своем здоровье, отметив в своем Telegram-канале: «Я не умер. Я в Москве, пью чай».
Он также опубликовал скриншот фейкового сообщения о его смерти в больнице, подчеркнув, что это ложь.
Создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» объявили о продлении проекта на второй сезон, который запланирован на весну 2024 года. В сети была обнаружена вакансия для участия актера в массовке съемок продолжения сериала.
6 декабря создатели сериала ответили на слухи о пересъемке финальной серии, опровергнув информацию об изменениях в сценарии и заявив, что поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована заранее и не связана с редактированием завершающей серии проекта.
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Он также опубликовал скриншот фейкового сообщения о его смерти в больнице, подчеркнув, что это ложь.
6 декабря создатели сериала ответили на слухи о пересъемке финальной серии, опровергнув информацию об изменениях в сценарии и заявив, что поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована заранее и не связана с редактированием завершающей серии проекта.
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Артем Кузьмин