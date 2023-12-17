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Актер из сериала «Слово пацана» опроверг сообщения о своей смерти

Актер Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти
17 декабря 2023, 04:56
Фото: istockphoto.com/smolaw11

Фото: istockphoto.com/smolaw11

Актер Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана: кровь на асфальте», опроверг сообщения, распространенные в сети, о его смерти.
Актер лично подтвердил информацию о своем здоровье, отметив в своем Telegram-канале: «Я не умер. Я в Москве, пью чай».

Он также опубликовал скриншот фейкового сообщения о его смерти в больнице, подчеркнув, что это ложь.


Создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» объявили о продлении проекта на второй сезон, который запланирован на весну 2024 года. В сети была обнаружена вакансия для участия актера в массовке съемок продолжения сериала.

6 декабря создатели сериала ответили на слухи о пересъемке финальной серии, опровергнув информацию об изменениях в сценарии и заявив, что поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована заранее и не связана с редактированием завершающей серии проекта.

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#кино
#актёр
#кровь
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Baza опубликовала райдер певца SHAMAN
16 декабря 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

12 млн рублей за полтора часа, две подушки из гусиного пуха, а также «Майбах» и скромная гримерка требуются артисту SHAMAN для выступления.
Baza опубликовала райдер певца SHAMAN. К примеру, для коротких поездок артист предпочитает тонированный «Майбах». Его должны предоставить организаторы выступления. Если поездка длинная, то артист предпочитает минивен V-class с матрасом по размеру заднего дивана. 

Водители должны быть опытные, выспавшиеся и отдохнувшие. Пристальное внимание SHAMAN уделяет безопасности. По условиям райдера, два человека должны охранять певца с момента прилета, до вылета, передвигаясь на автомобиле не ниже класса бизнес. В зале на каждые 1000 человек должно быть как минимум 8 охранников. 

Жить SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью King Size. На ней должны быть две подушки из гусиного пуха. 
В гримёрке должны стоять вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт. 

Источники сообщают, что стоимость выступления артиста разнится, но в среднем за концерт SHAMAN просит 12 млн рублей.

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#певец
#шоу-бизнес
#новости
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Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал о вырезанных сценах
16 декабря 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сценарист Андрей Золотарев рассказал, что из «Слова пацана» были вырезаны сцены сборов.
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» сообщил, что из сериала вырезаны сцены сборов героев. На это пришлось пойти, чтобы не «сбивать темп».

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят. Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников) в итоге всё это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп», —объясняет Андрей Золотарев.
Ранее сообщалось, что финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет на интернет-платформе 21 декабря, как было ранее заявлено.

Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали фанатам сериала, что из-за внесения изменений в финал и досъёмок, серия пока не готова к показу. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.

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#сериал
#новости
#общество
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Кристина Орбакайте после новогодних корпоративов вернётся в США
16 декабря 2023, 13:50

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица Кристина Орбакайте ненадолго вернулась в Россию, но уже купила билеты в США.
Mash пишет, что артистка вернётся в США после того, как отработает новогодние корпоративы в России. Участие певицы в корпоративах оценивают в 4,5 млн рублей. 

По данным Mash, ценник на корпоративы в России Орбакайте снизила на 500 тысяч рублей, но райдер оставила прежним. Туда всё также входят требования люксового автопарка, лучший отель в городе, ЧОПовцы и полная секретность.  В начале декабря певица вернулась в Россию и выступила на гала-концерте «Песня года». 

Тг-канал сообщает, что отъезд в США планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Затем артистка опять вернётся в РФ.

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#шоу-бизнес
#певица
#новости
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Медики назвали причину смерти актёра Мэттью Перри
CNN: Причиной смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри стал кетамин
16 декабря 2023, 01:29

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Суперзвезда американского сериала «Друзья», актёр Мэттью Перри скончался из-за острого воздействия на организм кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет о вскрытии, сделанный управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.
С помощью введения кетамина в кровоток Перри проходил терапию от тревоги и депрессии. Согласно заключению медиков, Факторами, способствовавшими смерти актёра, стали также ишемическая болезнь сердца и воздействие полусинтетического опиоида бупренорфина.

29 октября 2023 года Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти. Наркотиков и алкоголя на месте преступления также не обнаружила. По информации портала TMZ, актёр в тот день вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса), и вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.

В недавно вышедших мемуарах 54-летний Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и провёл в больнице пять месяцев. Помимо сделавшей его суперзвездой роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», актёр снимался также в фильмах «Беверли-Хиллз, 90210», «Девять ярдов», «Папе снова 17» и других.

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Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома
#медики
#актеры
#смерть
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Культовый сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение спустя 20 лет
15 декабря 2023, 18:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Детективный сериал «Бандитский Петербург», выходивший на отечественные экраны в 2000-х, получит продолжение.
«Сноб» пишет, что проектом «Бандитский Петербург. 20 лет спустя» занимались авторы книги, которая является основой оригинального сериала, Андрей Константинов и Игорь Шушарин. Сообщается, что уже написан 21 эпизод проекта 

По словам Шушарина, он допишет самостоятельно финал сериала после смерти Андрея Константинова. 

Действия проекта развернутся в 2013 году, главными героями будут журналист Обнорский и прокурор Поспелова. 

Дата премьеры «Бандитского Петербурга. 20 лет спустя» неизвестна. 

Ранее сообщалось, что переснятый финал сериала «Слово пацана» выйдет на экраны с опозданием. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.

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#сериал
#съёмки
#новости
#общество
#кино
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Комик Слепаков* назвал неожиданные условия для выступления в России
Комик Слепаков* требует 50 тысяч евро за 40 минут выступления в РФ
15 декабря 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Комик Семён Слепаков* выставил целый перечень условий и потребовал 50 тысяч евро за 40-минутное выступление в России. Об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.
Отмечается, что исполнитель согласен исполнить заказ в России только если ему оплатят перелёт бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, предоставят личную охрану, а также удлинённую версию автомобиля представительского класса с водителем, который будет соблюдать тишину. А жить комик согласен только в лучшей гостинице города, в люксовом номере с кроватью размера кинг-сайз.  

Также в райдере отмечается, что Слепаков* предпочитает быть не русскоговорящим за пределами СНГ. 

Кроме того, комик потребовал 50 тысяч евро за 40 минут своего выступления. 

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#шоу-бизнес
#артист
#россия
#деньги
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Переснятый финал сериала «Слово пацана» выйдет на экраны с опозданием
15 декабря 2023, 14:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет на интернет-платформе 21 декабря, как было ранее заявлено.
Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали фанатам сериала, что из-за внесения изменений в финал и досъёмок, серия пока не готова к показу. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.

Досъёмки некоторых сцен провели в Ярославле и Рыбинске. 

Ранее сообщалось, что народный артист России, актёр Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» замечательным, подчеркнув, что он снят для взрослого поколения для того, чтобы не повторялась история 1990-х годов. Об этом он рассказал в ходе заседания комитета по культуры в Госдуме.

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#сериал
#съёмки
#новости
#общество
#шоу
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Пугачёву час допрашивали пограничники во время её визита в Россию
15 декабря 2023, 12:22

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Аллу Пугачёву примерно час опрашивали пограничники во время её возвращения в РФ 2 ноября.
Mash пишет, что у артистки уточняли цели приезда, продолжительность визита. 

Сообщается, что во время прохода таможни в Псковской области к Алле Пугачёвой возникли вопросы — её попросили пройти в спецпомещение для беседы в закрытом формате. 

Артистка была вежлива, но сильно переживала, что её могут не пропустить на родину. Mash пишет, чтобы успокоиться, она постоянно говорила. Рассказала, что жизнь за границей тяжёлая и в ментальном, и в материальном смыслах. Рассказала, как поживают её дети и супруг. Потом достала из сумки несколько своих портретов, расписалась и подарила пограничникам на память.

На следующий день прибыла в замок в деревне Грязь для решения вопроса с недвижимостью и записала три трека о любви к мужу, к семье.

5 ноября Алла Пугачёва уехала из России. 

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#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#артист
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Актёр Сергей Гармаш высоко оценил сериал «Слово пацана»
Сергей Гармаш назвал замечательным сериал «Слово пацана»
14 декабря 2023, 21:34

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Народный артист России, актёр Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» замечательным, подчеркнув, что он снят для взрослого поколения для того, чтобы не повторялась история 1990-х годов. Об этом он рассказал в ходе заседания комитета по культуры в Госдуме.
По его словам, этот сериал должны смотреть, в первую очередь, родители, которые не должны допустить того, чтобы их дети начали «собираться по дворам и браться за кирпичи». 

Также Гармаш провёл параллели с романом Фёдора Достоевского «Бесы» и отметил, что уж если и вводить запреты, то начать надо с этого произведения, а не сразу с сериала, как предлагают некоторые депутаты и общественники. 

Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина написала обращение в Роскомнадзор и Следственный комитет с требованием проверить сериал «Слово пацана» на пропаганду опасного для подростков образа жизни. 

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#актёр
#сериал
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