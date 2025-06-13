Зепюр Брутян и Павел Прилучный заказали пазлы с совместной фотографией

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян продолжает показывать публике идиллию в семейной жизни с Павлом Прилучным. Актриса нашла себе новое занятие.



В личном блоге супруга артиста опубликовала видео, на котором собирала деревянные пазлы с их совместной фотографией. Также Брутян показала обложку, на которой был представлен уже готовый снимок. На рамке также была надпись: «3 года – полёт нормальный».

Ранее Зепюр Брутян устроила эффектную съёмку. Артистка появилась в романтическом образе от Ольги Якубович с вуалетной на голове и в чёрных перчатках. Фотографии жена Прилучного опубликовала в своём личном блоге.

Анастасия Чинкова

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