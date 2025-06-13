Гора чёрной икры и шампанское с золотом в ракушках: Бородина подарила Сердюкову роскошный ужин в честь его 37-летия

13 июня 2025, 11:44

Николай Сердюков с пафосом отметил 37-летие

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @serdiukov_kolya)

Блогер Николай Сердюков, недавно женившийся на телеведущей Ксении Бородиной, 12 июня отпраздновал день рождения. На роскошном мероприятии были представлены только изысканные блюда.





На торжестве присутствовала близкая подруга телезвезды модель Карина Петросян, которая в личном блоге опубликовала много видео. Особенно её впечатлил шикарный стол и необычная подача блюд.



Выяснилось, что всем гостям приходилось есть чёрную икру руками по наставлению шеф-повара ресторана. Также всем подали шампанское с золотом. Причём напиток поднесли не в бокалах, а в морских раковинах.





«Мы просто сидим и это офигеть! Просто реально отвал башки! Грибной чай яйцо. Блины напечатали на 3D принтере, чтобы есть», – эмоционально отреагировала Петросян.