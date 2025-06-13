«Должна быть жёсткая цензура на всё»: Дмитрий Певцов выступил за традиционные ценности в кино

13 июня 2025, 13:00

Актёр Дмитрий Песков призвал ужесточить цензуру в российской кино

Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)

Дмитрий Певцов рассказал о необходимости «жёсткой цензуры» в киноискусстве России. Актёр подчеркнул, что благодаря строгому отбору материалов в стране появится большое количество мультфильмов и кинокартин с традиционными ценностями.





Артист отметил, что только госзаказ и цензура материалов, которые рассчитаны на массовую аудиторию, приведёт к появлению в России картин с традиционными ценностями. Певцов убеждён, что необходимо ответственно подходить к выбору того, что будет оказывать влияние на общество.





«Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жёсткая цензура на всё. На всё, что касается массового просмотра. Ещё Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях», – отметил Певцов.