Актер из «Великолепного века» проведет несколько лет в тюрьме
Турецкий актер Озан Гювен, который прославился ролью Рустема-паши в сериале «Великолепный век», получил тюремный срок по делу о домашнем насилии. Об этом информирует Haber Gazetesi.
Суд признал его виновным в избиении бывшей избранницы Дениз Булутсуз. Свою вину актер не признает.
По словам Озана, именно девушка первой напала на него. Артист даже подал встречный иск, требуя признания Дениз виновной в агрессии и клевете. Гювена приговорили к заключению сроком на два года и три месяца.
Ранее сообщалось, что турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», попал в тюрьму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
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