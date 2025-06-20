Актер из «Великолепного века» проведет несколько лет в тюрьме

Актер «Великолепного века» Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие
Озан Гювен (Фото: Инстаграм* @ozan.guven)

Турецкий актер Озан Гювен, который прославился ролью Рустема-паши в сериале «Великолепный век», получил тюремный срок по делу о домашнем насилии. Об этом информирует Haber Gazetesi.



Суд признал его виновным в избиении бывшей избранницы Дениз Булутсуз. Свою вину актер не признает.

По словам Озана, именно девушка первой напала на него. Артист даже подал встречный иск, требуя признания Дениз виновной в агрессии и клевете. Гювена приговорили к заключению сроком на два года и три месяца.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», попал в тюрьму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

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