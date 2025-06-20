«Подходят все купальники, а летом можно и без лифчика ходить»: дочь Иосифа Пригожина назвала плюсы уменьшения груди после пластики
Дочь Иосифа Пригожина от первого брака, Даная, поделилась плюсами уменьшения груди. Она объяснила, что избавилась от дискомфорта. После пластики 28-летняя модель восстанавливается с оптимизмом и активно ведет блог.
В декабре 2023 года Даная сделала абдоминопластику с липосакцией живота и ушиванием диастаза, а недавно решилась на уменьшение груди и липосакцию в области спины. Несмотря на предупреждения о потере чувствительности, она ощутила ее восстановление уже на третий день.
Даная признается, что первые месяцы необходимо будет спать только на спине и отказаться от тренировок. Также 10 дней после операции приходится зависеть от помощи близких, в ее случае — мамы. Однако Пригожина не жалеет о пластике груди.
«Пока сильно наклониться не могу. И сомкнуть руки, стесняя грудь, тоже. Ездить за рулем можно спустя месяц, а я поехала на следующий день, как меня выписали, и суток не прошло. Самый главный минус — страх! Ведь 12 лет я мечтала это сделать», — поделилась она для начала негативными моментами.Затем дочь продюсера назвала ключевые плюсы операции: устранение болей в спине и шее, улучшение формы груди и возможность носить красивое белье или даже обходиться без лифчика летом.
«Грудь становится более подтянутой, с естественным контуром. Возможность сохранить натуральный объем железистой ткани без использования имплантов, — это тоже было для меня важно. Это лучшее решение — подойдут абсолютно все купальники», — порадовалась Даная.Она сказала подписчикам, что с радостью готова отвечать на любые вопросы. Пока она идет на поправку, будет продолжать делиться впечатлениями и ощущениями — вдруг это пригодится тем, кто решает, стоит ли идти на подобную процедуру. В конце своего поста она также напомнила, что любую серьезную операцию надо делать лишь у проверенного специалиста.
*Запрещенная в России экстремистская организация