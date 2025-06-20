На 92-м году ушел из жизни звезда сериалов «Клон» и «Тропиканка» Франсиску Куоку

20 июня 2025, 07:03

Фото: iStock/izzzy71

Скончался известный бразильский актер Франсиску Куоку, звезда сериалов «Клон», «Новая жертва» и «Тропиканка». Артист ушел из жизни 19 июня на 92-м году жизни. Об этом пишет «StarHit», ссылаясь на публикации коллег и знакомых актера.





Особую известность в России Куоку принесла роль падре Матиолли в культовом сериале «Клон», где он играл священника и друга доктора Алибьери. Его коллега по сериалу Джованна Антонелли (сыграла роль Жади) выразила глубокие соболезнования, назвав Куоку человеком, который нес талант и элегантность через десятилетия.





«Он умел выразить все одним лишь взглядом — без лишних слов. Он был героем-любовником, драматическим актером, комиком… был велик. И именно таким его будут помнить всегда — как одного из величайших», — цитирует ее издание.

«Пусть твой свет продолжает сиять там, где ты теперь. Иди с миром. Покойся с миром», — пожелала она.