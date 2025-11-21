21 ноября 2025, 06:36

The Telegraph: актер Кевин Спейси стал бездомным после продажи жилья

Кевин Спейси (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Американский актёр Кевин Спейси признался, что не имеет постоянного места жительства после продажи дома. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.