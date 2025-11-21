Актер Кевин Спейси стал бездомным после продажи жилья
Американский актёр Кевин Спейси признался, что не имеет постоянного места жительства после продажи дома. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.
Теперь звезда фильма «Семь» проживает в гостиницах, либо пользуются сервисом аренды Airbnb. Останавливается надолго Спейси лишь там, где находит работу.
В настоящее время актёр выступает в качестве ведущего в ночном клубе Monte Caputo на Кипре. Основную часть аудитории заведения составляют русскоязычные гости, для которых предусмотрены специальные субтитры.
Артист также признал, что за последние годы его финансовое положение существенно ухудшилось. Перемены в жизни Спейси начались в 2017 году, когда разгорелся скандал о сексуальных домогательствах. Первым с публичными обвинениями выступил актёр Энтони Рэпп. В июле 2023 года лондонский суд присяжных оправдал голливудскую звезду по всем пунктам в деле о домогательствах, однако репутационные потери оказались безвозвратными.
