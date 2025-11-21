«Сам в шоке!»: Роман Костомаров показал видео с тренировки по флайбордингу

21 ноября 2025, 03:07

Фигурист Костомаров освоил экстремальный вид спорта

Роман Костомаров (Фото: Telegram / @kostomarovroman)

48‑летний фигурист Роман Костомаров занялся флайбордингом. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале и опубликовал ролик с тренировки.





На кадрах спортсмен демонстрирует навыки управления флайбордом. Устройство позволяет парить над поверхностью воды за счёт реактивной силы потока. Костомаров, экипированный шлемом и другим необходимым снаряжением, уверенно маневрировал над волнами, демонстрируя отличную координацию, пластику и чувство баланса.



«Мягко говоря, сам в шоке! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф! Не думал, что так смогу в новой жизни», — поделился впечатлениями спортсмен.

