«Сам в шоке!»: Роман Костомаров показал видео с тренировки по флайбордингу
Фигурист Костомаров освоил экстремальный вид спорта
48‑летний фигурист Роман Костомаров занялся флайбордингом. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале и опубликовал ролик с тренировки.
На кадрах спортсмен демонстрирует навыки управления флайбордом. Устройство позволяет парить над поверхностью воды за счёт реактивной силы потока. Костомаров, экипированный шлемом и другим необходимым снаряжением, уверенно маневрировал над волнами, демонстрируя отличную координацию, пластику и чувство баланса.
«Мягко говоря, сам в шоке! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф! Не думал, что так смогу в новой жизни», — поделился впечатлениями спортсмен.Напомним, жизнь Костомарова резко изменилась после того, как он впал в кому в 2023 году. Позже у олимпийского чемпиона начался некроз, из-за которого врачам пришлось ампутировать ему верхние и нижние конечности.