Актер Кирилл Кяро закрыл все задолженности перед ФНС
Актер Кирилл Кяро полностью ликвидировал долг в 473 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».
Уточняется, что на звезде сериалов «Эпидемия» и «Нюхач» не числится задолженностей и исполнительных производств. По данным «Постньюс», на счета артиста также не наложены никакие ограничения.
Ранее Кяро не погасил внушительную сумму, накопившуюся по ИП, связанному с «деятельностью в области исполнительских искусств».
До этого сообщалось, что певица Анита Цой попала в список должников ФНС. Ее сумма задолженности превысила 200 тыс. рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
Читайте также: