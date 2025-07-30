Суд прекратил производство по иску Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства
Суд в Москве прекратил производство по иску Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.
Артист обратился в суд с иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования и обязании нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, но весной 2023 года производство по нему было прекращено.
Спустя время Джигурда снова обратился в суд с аналогичным иском. Стоит отметить, что законодательство запрещает подавать заявление по основаниям, которые ранее уже рассматривались судебной инстанцией. Поэтому суд в Москве прекратил производство по заявлению шоумена.
Напомним, наследство Джигурде и его жене Марине Анисиной завещала предпринимательница Людмила Браташ.
*Запрещен в РФ
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