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Суд прекратил производство по иску Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: Instagram* @marinanisina)

Суд в Москве прекратил производство по иску Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.



Артист обратился в суд с иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования и обязании нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, но весной 2023 года производство по нему было прекращено.

Спустя время Джигурда снова обратился в суд с аналогичным иском. Стоит отметить, что законодательство запрещает подавать заявление по основаниям, которые ранее уже рассматривались судебной инстанцией. Поэтому суд в Москве прекратил производство по заявлению шоумена.

Напомним, наследство Джигурде и его жене Марине Анисиной завещала предпринимательница Людмила Браташ.

*Запрещен в РФ

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