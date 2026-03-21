Актер Максим Аверин вспомнил смерть матери со слезами
Максим Аверин откровенно рассказал о самом тяжелом испытании в своей жизни — смерти матери. В беседе с Надеждой Стрелец актер признался, что даже спустя годы не может вспоминать об этой утрате без слез.
Мама артиста, Галина Викторовна, ушла из жизни в апреле 2017 года. Печальную новость Аверин узнал прямо во время съемок. По его словам, тогда он ненадолго покинул площадку, чтобы справиться с потрясением, однако уже к концу дня ему пришлось собраться и заняться организацией похорон.
Звезда «Глухаря» вспоминает, что тот период почти не сохранился в его памяти. Словно исчезли и чувства, и мысли, осталась лишь череда необходимых действий, которые нужно было выполнять.
Несмотря на то что с момента трагедии прошло уже много лет, боль утраты по-прежнему остается с ним. Знаменитость говорит, что до сих пор ощущает присутствие матери в своей жизни. Все, чем он занимается — роли, проекты, творческие выступления, — он посвящает ей. Для него это не только память о самом близком человеке, но и внутренняя сила, которая помогает идти вперед.
