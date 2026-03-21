Александр Петров не переехал в купленный год назад за 85 млн рублей дом
Александр Петров сообщил, что пока не переехал в загородный дом, который приобрёл год назад.
В интервью на Rutube-канале Qhouse актёр рассказал, что они с супругой всё ещё только планируют переезд. Все дело в плотном рабочем графике. Артист признался, что у него почти не бывает выходных, поэтому найти время на бытовые вопросы непросто.
Впервые фотографии нового дома Александр Петров показал в марте 2025 года. Незадолго до этого стало известно, что он приобрёл недвижимость в престижном районе Подмосковья — между Новорижским и Рублёво-Успенским шоссе. По данным Super, стоимость дома оценивается по-разному — одни источники называли сумму в 85 миллионов рублей, другие — около 59 миллионов.
Сообщалось также, что ради покупки загородного дома Петров продал свою квартиру в Москве, где ранее жил вместе с бывшей возлюбленной, актрисой Стасей Милославской.
