Дима Билан раскрыл причину отсутствия новых песен
Заслуженный артист России Дима Билан в беседе с РИА Новости раскрыл причину отсутствия новых песен в своем репертуаре.
Певец признался, что у него мало музыкального материала, потому что он ждет «чего-то очень большого», «сумасшедшей» композиции, которая сможет его по-настоящему вдохновить. По его словам, сейчас он ищет талантливого композитора, с которым можно будет создать уникальный хит.
Ранее исполнитель хита «Невозможное возможно» рассказал о планах перенимать опыт родителей в сельском хозяйстве. Он пояснил, что намерен сохранять семейные традиции и передавать их следующим поколениям.
До этого Дима Билан высказался о соперничестве с Филиппом Киркоровым. Он подчеркнул, что относится к коллеге с большим уважением и воспринимает его как легендарную фигуру эстрады.
