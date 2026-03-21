Дима Билан раскрыл причину отсутствия новых песен

Достижения.рф

Дима Билан объяснил отсутствие новых песен поиском «сумасшедшей» композиции
Дима Билан

Заслуженный артист России Дима Билан в беседе с РИА Новости раскрыл причину отсутствия новых песен в своем репертуаре.



Певец признался, что у него мало музыкального материала, потому что он ждет «чего-то очень большого», «сумасшедшей» композиции, которая сможет его по-настоящему вдохновить. По его словам, сейчас он ищет талантливого композитора, с которым можно будет создать уникальный хит.

Ранее исполнитель хита «Невозможное возможно» рассказал о планах перенимать опыт родителей в сельском хозяйстве. Он пояснил, что намерен сохранять семейные традиции и передавать их следующим поколениям.

До этого Дима Билан высказался о соперничестве с Филиппом Киркоровым. Он подчеркнул, что относится к коллеге с большим уважением и воспринимает его как легендарную фигуру эстрады.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0