Актер Михаил Боярский построил дом

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)
Актер Иван Краско сообщил, что его товарищ Михаил Боярский построил дом. 94-летний артист собирается заглянуть к коллеге на новоселье, сообщило издание NEWS.ru.
«Навещу дорогого соседа Мишеля, он сейчас на больничном. Говорят, Миша там отличный дом построил! Вот и загляну на новоселье», — обратил внимание Иван Краско.
Актер назвал звезду сериала «Д`Артаньян и три мушкетера» «деловитым, крепким хозяином». Иван Краско подчеркнул, что супруга товарища под стать самому Боярскому. В их жилище всегда царят чистота и радушие — без угощения возлюбленные никого из друзей не отпускают, уточнил Краско.
Со слов актера, не так давно Михаил Боярский просил Краско продать ему дачу в Грузино. Но Иван отказал — в дом приезжают его родственники. Также стало известно, что Краско строит дачу в Вартемягах.
«Иван, продай мне свою дачку», — как-то сказал мне Боярский. Но я не стал этого делать. Куда же мои родные будут приезжать? Отдыхать летом все любят, добрый он, наш дом в Грузино», — откровенничал актер.
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