Гуф в день 15-летия сына эмоционально обратился к бывшей жене Айзе

Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)
Сын Гуфа 5 мая празднует день рождения. Рэпер в личном блоге показал архивные фотографии с Сэмом.
Единственный сын блогера Айзы и музыканта Алексея Долматова, более известного как Гуф, отмечается 15-летие.
Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)
Музыкант опубликовал архивные снимки, на которых показал, как проводил время с Сэмом, когда мальчик был совсем маленьким. Они отдыхали на море и катались на аттракционах.
Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)
Также у Гуфа есть двухлетняя дочь Тина от Юлии Королёвой. С бывшей супругой у музыканта непростые отношения. Пара развелась в 2023 году. Сейчас певец состоит в отношениях с Разият Салаховой.
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*запрещён в РФ
Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)
«С днём рождения, мой самый лучший мальчик! Пусть все твои мечты сбудутся! Будь здоров! Будь счастлив! Ты красавчик! Всегда рядом», – написал сыну Гуф.Также рэпер поблагодарил бывшую жену Айзу за воспитание наследника. После их развода мальчик остался жить с мамой.
Музыкант опубликовал архивные снимки, на которых показал, как проводил время с Сэмом, когда мальчик был совсем маленьким. Они отдыхали на море и катались на аттракционах.
Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)
Также у Гуфа есть двухлетняя дочь Тина от Юлии Королёвой. С бывшей супругой у музыканта непростые отношения. Пара развелась в 2023 году. Сейчас певец состоит в отношениях с Разият Салаховой.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова