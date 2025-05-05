Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля с участием Боярского до конца сезона

Михаил Боярский (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Театр имени Ленсовета в Петербурге приостановил показы одного из спектаклей с участием актёра Михаила Боярского из-за полученной им травмы. Об этом говорится в Telegram-канале театра.
Отмечается, что показ спектакля «В этом милом старом доме», в котором исполняет роль Боярский, приостановлен до конца сезона.
Такое решение было принято, поскольку врачи не рекомендовали артисту выходить на сцену в ближайшее время – ему необходимо время на восстановление.
Как уточнили в театре, спектакль заменят на другие постановки.
Напомним, что в середине апреля Боярский оступился на сцене во время репетиции и получил ушиб. 23 апреля актёра выписали из больницы, но из-за травмы он пока не может вернуться к работе.
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Такое решение было принято, поскольку врачи не рекомендовали артисту выходить на сцену в ближайшее время – ему необходимо время на восстановление.
Как уточнили в театре, спектакль заменят на другие постановки.
Напомним, что в середине апреля Боярский оступился на сцене во время репетиции и получил ушиб. 23 апреля актёра выписали из больницы, но из-за травмы он пока не может вернуться к работе.
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Анастасия Чинкова