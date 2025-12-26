Валерия впервые рассказала о личной трагедии
Певица Валерия призналась, что в 47 лет потеряла ребенка
Певица Валерия впервые откровенно рассказала о личной трагедии — она забеременела в 47 лет и потеряла ребенка. В этом она призналась в интервью телеведущей Яне Чуриковой.
Валерия объяснила, что в то время лечилась от тяжелой болезни с помощью больших доз антибиотиков и не подозревала о своем положении. По ее словам, плоду был примерно месяц, когда врачи поняли, что его развитие остановилось.
«Мне не удалось сохранить ребенка», — поделилась исполнительница.Она также отметила, что сотрудники больницы, где она лежала под чужим именем, передали эту информацию журналистам. Из-за этого наследники знаменитости узнали о случившемся из СМИ.
Певица добавила, что вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, мечтала завести ребенка и даже придумала для него имя. Они женаты с 2004 года, у них нет общих детей. Однако супруги подчеркивали, что считают родными дочерей и сыновей, рожденных от предыдущих браков.