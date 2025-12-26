Валерия впервые рассказала о личной трагедии

26 декабря 2025, 11:45

Певица Валерия призналась, что в 47 лет потеряла ребенка

Певица Валерия (Фото: Телеграм/valeriyaofficial)

Певица Валерия впервые откровенно рассказала о личной трагедии — она забеременела в 47 лет и потеряла ребенка. В этом она призналась в интервью телеведущей Яне Чуриковой.





Валерия объяснила, что в то время лечилась от тяжелой болезни с помощью больших доз антибиотиков и не подозревала о своем положении. По ее словам, плоду был примерно месяц, когда врачи поняли, что его развитие остановилось.

«Мне не удалось сохранить ребенка», — поделилась исполнительница.