Михаил Тройник (Фото: Инстаграм* @mihailtroynik)
Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд, сообщило издание StarHit.
В Москве прошла премьера спортивной драмы «Финал», которую посетили многие знаменитости. В числе гостей оказался и Михаил Тройник. Появившись на красной дорожке, артист не смог избежать вопросов о личной жизни после разрыва с Юлией Пересильд. Михаил не стал раскрывать детали, но подчеркнул, что любые сложные времена переживает стойко.
Тройника увидели на премьере в молодежном образе, он оделся в серый брючный костюм и белую футболку.
Стоит напомнить, что актеры расстались весной этого года. Пересильд и Тройник посвятили друг другу посты в соцсети, поблагодарив за счастливые моменты.
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«Я отношусь к ним как к чему-то, что закаляет и является точкой роста. За последнее время многое произошло в моей жизни», — откровенничал он.
Тройника увидели на премьере в молодежном образе, он оделся в серый брючный костюм и белую футболку.
Стоит напомнить, что актеры расстались весной этого года. Пересильд и Тройник посвятили друг другу посты в соцсети, поблагодарив за счастливые моменты.
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Ольга Енгалычева