Сваха оценила вероятность развода Рудковской и Плющенко

Евгений Плющенко и Яна Рудковская (фото: Telegram @evgeniplushenkoofficial)
Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе уже более 16 лет. Сваха и эксперт по отношениям Анна Осипова оценила вероятность развода пары.
Специалист отметила, что союз знаменитостей способен выдержать любые трудности, поэтому идиллия в отношениях Рудковской и Плющенко будет длиться ещё долго.
Также Осипова указала на удачное сочетание астрологических знаков – Козерог и Скорпион. Играет на пользу и 8-летняя разница в возрасте: Рудковская, будучи старше, имеет больший жизненный опыт и мудрость.
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Также Осипова указала на удачное сочетание астрологических знаков – Козерог и Скорпион. Играет на пользу и 8-летняя разница в возрасте: Рудковская, будучи старше, имеет больший жизненный опыт и мудрость.
«Секрет этой пары в схожести характеров и общности интересов. Оба трудоголики и перфекционисты, которые идут к своим целям и достигают их самым эффективным способом», – отметила Осипова в беседе с порталом «Страсти».Однако эксперт всё же указала на потенциальную угрозу. Если супруги вдруг утратят интерес друг к другу, то их отношения закончатся очень болезненным разрывом.
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Анастасия Чинкова