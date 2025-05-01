Светлана Бондарчук рассказала, что режиссёр вынуждал её сделать пластику лица

Светлана Бондарчук (фото: Telegram @lovepeacesvet)
Светлана Бондарчук призналась, что столкнулась с неожиданным требованием режиссёра. 56-летней телеведущей сообщили, что она не получит роль в кино, если не сделает ринопластику.
В 90-е Бондарчук снялась в клипе Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Модель грезила о мире кино и ходила на кастинге. Однако на одном её ошарашили требованием, которое касалось её внешности.
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«Помню один режиссер, кстати, мой. близкий друг, я у него пробовалась кино и не прошла. Он мне сказал: "Свет, если ты хочешь сниматься в кино, ты должна переделать нос". Я подумала, как это? Я не хочу! Но запомнила», – написала Бондарчук в своём Telegram-канале.Журналистка в какой-то момент действительно задумалась о пластической операции. Она оказалась в больнице, где её другу словно заново собирали лицо после аварии. Тогда Бондарчук подошла к хирургу посоветоваться.
«Один из хирургов меня послал. Я ему так признательна до сих и так рада, что осталась со своим, может быть, по каким-то стандартам несовершенным носом, но, тем не менее, он мой», – отметила звезда.Читайте также:
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Анастасия Чинкова