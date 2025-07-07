Актер Олег Тактаров признался, что его дети «разбросаны по всему миру»

07 июля 2025, 09:08

Олег Тактаров (Фото: Инстаграм*/olegtaktarov_official)

Российский актер и спортсмен Олег Тактаров на фестивале «В кругу семьи» поделился подробностями о своей семье. Звезда фильма «Вий» откровенно признался, что его дети «разбросаны по всему миру», то есть отличаются самостоятельностью.





57-летний артист рассказал, что его наследники много путешествуют, неожиданно оказываясь в самых разных местах. Мужчина с гордостью упомянул их умение экономить на поездках.

«Моя семья — это моя мать, дети, сестра, дяди и тети. Мои дети по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельны. Могут неожиданно оказаться в Испании, или же в Италии. С друзьями как-то там сложились, наметили маршрут. То, на что тратят кучу денег, они делают за 100 долларов, образно говоря», — цитирует его слова издание «Страсти».

