«Токсикоз отступил»: Регина Тодоренко ежедневно тренируется, несмотря на беременность

07 июля 2025, 01:45

Регина Тодоренко ежедневно тренируется, несмотря на беременность

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущая Регина Тодоренко скоро станет мамой уже в третий раз. Несмотря на беременность, девушка регулярно тренируется и следит за своей физической формой.





Регина опубликовала видео, на котором она тренируется на беговой дорожке с утежилителями на руках. Как отметила девушка, она это сделала сразу после того, как у нее прошел токсикоз.





«Как только я почувствовала себя лучше — токсикоз отступил, я сразу начала заниматься своим телом. Уже 60 дней, а может, чуть больше я готовлю тело к родам, к восстановлению. Не знаю, какой сценарий мне предписан, но сейчас я чувствую энергию от спорта! Пусть у всех будет так много сил и энергии, как у глубоко беременной», — цитирует Тодоренко Starhit.