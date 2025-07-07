«Токсикоз отступил»: Регина Тодоренко ежедневно тренируется, несмотря на беременность
Регина Тодоренко ежедневно тренируется, несмотря на беременность
Телеведущая Регина Тодоренко скоро станет мамой уже в третий раз. Несмотря на беременность, девушка регулярно тренируется и следит за своей физической формой.
Регина опубликовала видео, на котором она тренируется на беговой дорожке с утежилителями на руках. Как отметила девушка, она это сделала сразу после того, как у нее прошел токсикоз.
«Как только я почувствовала себя лучше — токсикоз отступил, я сразу начала заниматься своим телом. Уже 60 дней, а может, чуть больше я готовлю тело к родам, к восстановлению. Не знаю, какой сценарий мне предписан, но сейчас я чувствую энергию от спорта! Пусть у всех будет так много сил и энергии, как у глубоко беременной», — цитирует Тодоренко Starhit.
Фанаты распереживались за Регину и попытались убедить ее прекратить давать себе нагрузки. В особенности подписчики обратили внимание на колени, так как на них возлагается большая нагрузка при тренировках на дорожке. К тому же у Тодоренко сколиоз, который тоже бьет по здоровью девушки. На все это накладывается и беременность телеведущей.
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Подписчики начали обсуждать беременность Регины еще в апреле этого года. Сначала девушка не комментировала слухи и только отшучивалась. Даже стилисты на шоу «Маска» пытались скрыть живот будущей мамы третьего ребенка. Окончательно все прояснилось на свадьбе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Тогда Регина была в обтягивающем платье, в котором было тяжело не заметить округлившийся живот.
После Тодоренко сама подтвердила слухи и заявила, что в их семье будет пополнение. УЗИ показало, что у телеведущей родится мальчик.