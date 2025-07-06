«Есть другая сторона»: Эксперт раскрыл желания многоженца Ивана Сухова
Василий Байковский рассказал, что движет многоженцем Иваном Суховым
Иван Сухов приобрёл известность из-за нашумевшего интервью, в котором он рассказал об одновременном проживании в одной квартире с тремя супругами и дюжиной детей. Многоженец склоняет к данной модели семьи других людей, заявляя, что она максимально правильная. Однако общественный деятель Василий Байковский убеждён, что у Сухова совершенно другие мотивы. Слова эксперта приводит «Экспресс-газета».
Василий Байковский считает, что Иван целенаправленно гонится за славой в надежде разбогатеть. Именно поэтому Сухов делает подобные заявления в публичном пространстве.
«Сухов — это безответственный человек, который плодит множество детей и при этом материально не поддерживает их в должных количествах. Есть другая сторона: он повышает демографию, но надо не забывать, что ответственность на плечах кормильца!» — высказался Байковский.Эксперт заявил, что при рождении ребёнка необходимо обеспечить его всеми необходимыми условиями для жизни. По мнению общественного деятеля, многоженец имеет корыстный умысел и действует лишь ради привлечения внимания к своей персоне.