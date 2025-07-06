«Есть другая сторона»: Эксперт раскрыл желания многоженца Ивана Сухова

06 июля 2025, 22:51

Василий Байковский рассказал, что движет многоженцем Иваном Суховым

Иван Сухов (Фото: Telegram @tv360)

Иван Сухов приобрёл известность из-за нашумевшего интервью, в котором он рассказал об одновременном проживании в одной квартире с тремя супругами и дюжиной детей. Многоженец склоняет к данной модели семьи других людей, заявляя, что она максимально правильная. Однако общественный деятель Василий Байковский убеждён, что у Сухова совершенно другие мотивы. Слова эксперта приводит «Экспресс-газета».





Василий Байковский считает, что Иван целенаправленно гонится за славой в надежде разбогатеть. Именно поэтому Сухов делает подобные заявления в публичном пространстве.

«Сухов — это безответственный человек, который плодит множество детей и при этом материально не поддерживает их в должных количествах. Есть другая сторона: он повышает демографию, но надо не забывать, что ответственность на плечах кормильца!» — высказался Байковский.