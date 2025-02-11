Актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после инсульта

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Актер Сергей Белоголовцев прикован к постели после перенесенного в августе прошлого года инсульта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что артист жалуется на слабость и «непослушность» тела. У Белоголовцева парализована левая рука и нога, поэтому передвигается артист на инвалидной коляске или с помощью родственников.
Согласно данным канала, актер отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем. По словам Сергея, он чувствует себя хорошо и работает над телепередачей.
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