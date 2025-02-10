«Мне очень больно и очень плохо»: Алёна Водонаева вспоминает погибшего на СВО жениха

Алёна Водонаева и Антон Коротков (фото: Telegram @Avodonaeva)
Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО бывшего возлюбленного Алёны Водонаевой Антона Короткова. В своём Telegram-канале телеведущая опубликовала большой пост, в котором рассказала о своих чувствах и отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», – написала Водонаева.Она вспомнила, что отношения с Коротковым у неё складывались непросто. Пара часто ссорилась, ревновала и постоянно что-то выясняла. В итоге они очень тяжело расставались, при этом продолжая любить друг друга. После этого Алёна и Антон не общались, а журналистка, к тому же, назло ему вышла замуж.
Водонаева отметила, что их отношения начались в 2015 году. Это была любовь с первого взгляда, романтика и драма. В июне того же года девушка забеременела, что невероятно осчастливило возлюбленных. Однако беременность оказалась внематочной и телеведущей удалили единственную трубу, из-за чего она больше никогда не сможет иметь детей.
Коротков сделал предложение Водонаевой. Свадьбу назначили на красивую дату 17.07.2017, однако в 2016 году они расстались.
«Светлая память», – написала в заключение Водонаева.Читайте также:
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Анастасия Чинкова