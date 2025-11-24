Актер Сергей Безруков обратился в суд по защите своих прав
Актер Сергей Безруков подал иск в Хамовнический районный суд Москвы, стремясь защитить свои права.
Как сообщили в пресс-службе инстанции, в документе указывается, что индивидуальный предприниматель Кристина Соболевская выставила на продажу на платформах Вайлдберриз и Озон «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые.
Истец утверждает, что ответчик использует персональные данные — имя, фамилию и изображение — без его согласия.
В связи с этим артист просит суд запретить Соболевской распространять указанную информацию в интернете и взыскать с бизнес-леди компенсацию за моральный вред.
