«Много разных вкусных сладостей и калорийных блюд»: Семенович о рецепте быстрого похудения

24 ноября 2025, 20:22

Певица Анна Семенович при похудении занимается кардиотренировками

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Анна Семенович старается придерживаться строгих диет, чтобы сохранить молодость и подтянутую фигуру как можно дольше.





Однако иногда у нее случаются срывы, о чем она открыто рассказала в интервью с Общественной Службой Новостей. Исполнительница отметила, что ей сложно долго соблюдать какой-либо режим питания, поэтому она часто экспериментирует.





«Я (...) делаю все, что от меня зависит, (...) но на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться», — сказала Семенович.