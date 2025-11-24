«Много разных вкусных сладостей и калорийных блюд»: Семенович о рецепте быстрого похудения
Певица Анна Семенович при похудении занимается кардиотренировками
Певица Анна Семенович старается придерживаться строгих диет, чтобы сохранить молодость и подтянутую фигуру как можно дольше.
Однако иногда у нее случаются срывы, о чем она открыто рассказала в интервью с Общественной Службой Новостей. Исполнительница отметила, что ей сложно долго соблюдать какой-либо режим питания, поэтому она часто экспериментирует.
«Я (...) делаю все, что от меня зависит, (...) но на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться», — сказала Семенович.
После срывов певица возвращается к жесткой диете и во время тренировок сочетает не только силовые нагрузки, но и кардиоупражнения.