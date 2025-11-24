SHAMAN о детях от Мизулиной: «Это никого не касается»

24 ноября 2025, 13:02

Певец SHAMAN разозлился из-за вопроса о детях от Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм/ekaterina_mizulina)

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) резко отреагировал на вопрос о детях от главы «Лиги Безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».





Когда журналист поинтересовался, когда ждать «маленьких Шаманят», артист возмутился, расценив это как вмешательство в частную жизнь.

«Да что ж такое? Вот это уже точно наше личное дело. Это никого не касается», — ответил он.