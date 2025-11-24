SHAMAN о детях от Мизулиной: «Это никого не касается»
Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) резко отреагировал на вопрос о детях от главы «Лиги Безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».
Когда журналист поинтересовался, когда ждать «маленьких Шаманят», артист возмутился, расценив это как вмешательство в частную жизнь.
«Да что ж такое? Вот это уже точно наше личное дело. Это никого не касается», — ответил он.Напомним, о браке знаменитостей стало известно в начале ноября. Мизулина в своем телеграм-канале сообщила, что расписалась с Дроновым в Донецке. Молодожены пришли в ЗАГС в нарядах цвета военного камуфляжа.