«Из всех зол надо выбирать меньшее»: Цискаридзе намекнул на возможную свадьбу
Народный артист России Николай Цискаридзе спровоцировал разговоры о возможной свадьбе после публикации в соцсетях, которую многие сочли намёком на перемены в личной жизни.
Ранее он не раз подчёркивал, что не представляет себя в роли мужа. По его словам, жизненные обстоятельства и примеры из окружения — в том числе опыт родителей и друзей — надолго отбили желание создавать семью.
Однако на этот раз экс-премьер Большого театра разместил в блоге загадочный пост, процитировав Карла Вебера. Именно эта ироничная фраза взбудоражила подписчиков и породила версии о том, что у Цискаридзе могла появиться «вторая половинка».
«Женись на маленькой хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее», — поделился мэтр.Николай Цискаридзе родился в Грузии. Его мать работала учительницей физики и математики в Тбилиси. Она родила единственного сына в 42 года и, по словам артиста, не стремилась создавать семью. Цискаридзе никогда не был женат, а о его романах ничего не известно. В интервью он отмечал, что его дети — это ученики.
