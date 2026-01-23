«Из всех зол надо выбирать меньшее»: Цискаридзе намекнул на возможную свадьбу

23 января 2026, 13:19

Николай Цискаридзе намекнул на возможную свадьбу

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Народный артист России Николай Цискаридзе спровоцировал разговоры о возможной свадьбе после публикации в соцсетях, которую многие сочли намёком на перемены в личной жизни.





Ранее он не раз подчёркивал, что не представляет себя в роли мужа. По его словам, жизненные обстоятельства и примеры из окружения — в том числе опыт родителей и друзей — надолго отбили желание создавать семью.



Однако на этот раз экс-премьер Большого театра разместил в блоге загадочный пост, процитировав Карла Вебера. Именно эта ироничная фраза взбудоражила подписчиков и породила версии о том, что у Цискаридзе могла появиться «вторая половинка».





«Женись на маленькой хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее», — поделился мэтр.