«Заметно?»: Певица Ольга Орлова показала впечатляющий результат похудения без «волшебных» таблеток
Ольга Орлова показала сравнительные кадры на пляже после похудения на 7 килограммов
Певица и телеведущая Ольга Орлова продемонстрировала в личном блоге впечатляющий результат похудения — она постройнела почти на десять килограммов. Артистка опубликовала видео, в котором сравнила свою нынешнюю внешность с тем, как она выглядела полгода назад.
48-летняя звезда призналась, что путь к снижению веса дался ей нелегко. Он потребовал большой дисциплины, терпения и ежедневного труда, поскольку она не полагалась на какие-либо «волшебные» средства.
«Это было не просто сложно, а очень сложно! Разница в 7 кг. Заметно?», — спросила она у подписчиков.Результат работы над собой вызвал шквал поддержки под постом знаменитости. Фанаты ответили однозначным «да». Звездные коллеги Анна Семенович и Наталья Варвина также поддержали Орлову теплыми словами.
Люди в комментариях оценили, что певица не стала создавать иллюзию легкого успеха. Похудения телеведущая добилась, делая акцент на пересмотре пищевых привычек и внимательном отношении к режиму дня. Ключом к постепенной потере веса стал отказ от погони за быстрым результатом в пользу умения слышать свой организм.
Напомним, что о планах похудеть звезда рассказала в ноябре 2025 года. Она объясняла, что хочет быть «в форме» к новогодней ночи.