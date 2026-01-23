«Заметно?»: Певица Ольга Орлова показала впечатляющий результат похудения без «волшебных» таблеток

23 января 2026, 04:47

Ольга Орлова показала сравнительные кадры на пляже после похудения на 7 килограммов

Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Певица и телеведущая Ольга Орлова продемонстрировала в личном блоге впечатляющий результат похудения — она постройнела почти на десять килограммов. Артистка опубликовала видео, в котором сравнила свою нынешнюю внешность с тем, как она выглядела полгода назад.





48-летняя звезда призналась, что путь к снижению веса дался ей нелегко. Он потребовал большой дисциплины, терпения и ежедневного труда, поскольку она не полагалась на какие-либо «волшебные» средства.



Ольга Орлова (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)

«Это было не просто сложно, а очень сложно! Разница в 7 кг. Заметно?», — спросила она у подписчиков.