«Фанаты возмущены»: люди не могут вернуть деньги за несостоявшиеся концерты Олега Майами

23 января 2026, 14:11

Super: Фанаты Олега Майами не могут вернуть деньги за отмененные концерты

Олег Майами (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фанаты Олега Майами жалуются, что не могут получить деньги за отменённые концерты. Подробностями поделился Super.





В 2025 году артист планировал региональный тур, но его пришлось свернуть из‑за низкого спроса. Даже эпатажная шоу‑программа не спасла ситуацию. При этом часть зрителей, успевших купить билеты, до сих пор добивается возврата.





«Фанаты возмущены. На странице [Майами] постоянно пишут, что организатор не возвращает деньги», — прокомментировала собеседница.