«Фанаты возмущены»: люди не могут вернуть деньги за несостоявшиеся концерты Олега Майами
Super: Фанаты Олега Майами не могут вернуть деньги за отмененные концерты
Фанаты Олега Майами жалуются, что не могут получить деньги за отменённые концерты. Подробностями поделился Super.
В 2025 году артист планировал региональный тур, но его пришлось свернуть из‑за низкого спроса. Даже эпатажная шоу‑программа не спасла ситуацию. При этом часть зрителей, успевших купить билеты, до сих пор добивается возврата.
«Фанаты возмущены. На странице [Майами] постоянно пишут, что организатор не возвращает деньги», — прокомментировала собеседница.
В Ростове, по словам зрителей, ситуация ещё сложнее. Там возвраты задерживаются уже около полугода. Директор Олега Майами Максим Семченко пояснил, что финансовыми вопросами занимается агентство Milk Concert, которое и продавало билеты.
По его словам, команда артиста средств за эти концерты не получала и не удерживает, а после отмены запустили стандартную процедуру возвратов. Большинству зрителей деньги уже вернули, однако остаются единичные случаи задержек. Организаторы связывают их с техническими моментами у билетных операторов.
Семченко добавил, что обращения зрителей поступают и к ним, и тогда вопрос решают адресно. Либо ускоряют возврат через организатора, либо возвращают деньги из собственных средств.
В Milk Concert, в свою очередь, заявили, что проблем с выплатами нет. Достаточно написать в службу поддержки, и запрос обещают обработать в течение суток.