Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Сергею Гармашу запретили пить алкоголь и есть сладкое из‑за обострения гастрита — актера экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Об этом пишет Mash.
67-летний артист обратился за медицинской помощью из-за болей в животе и общего недомогания. Его госпитализировали в хирургическое отделение и провели комплексное обследование. Предварительный диагноз — обострение гастрита, воспаление слизистой оболочки желудка. Кровотечение не подтвердилось.
На следующий день Сергея Леонидовича выписали из больницы, но с рядом ограничений. Ему предписано дробное питание восемь раз в день, а также отказаться от алкоголя, газированных напитков, острой, солёной, жареной пищи, шоколада и пирожных. Актёру предстоит продолжить лечение и придерживаться диеты.
Сергей Гармаш — один из самых популярных и востребованных актёров в России, на его счету более 150 кино- и театральных работ.
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