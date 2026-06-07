Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

07 июня 2026, 12:09

Mash: Актер Сергей Гармаш госпитализирован с обострением гастрита

Сергей Гармаш (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Сергею Гармашу запретили пить алкоголь и есть сладкое из‑за обострения гастрита — актера экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Об этом пишет Mash.