«Хватило смелости»: Любовь Аксёнова рассказала, кто помог ей пережить опыт домогательств
Актриса Любовь Аксёнова призналась, что долго не решалась говорить о насилии
Любовь Аксёнова поделилась в соцсетях личной историей и рассказала, как справилась с последствиями пережитого в подростковом возрасте сексуализированного насилия.
По словам артистки, решающую роль сыграла поддержка семьи. Звезда призналась, что долгое время не могла рассказать о произошедшем даже самым близким людям.
По словам Любови Аксёновой, первым человеком, которому она доверилась, стал её брат. После этого они вместе рассказали обо всём родителям.
«Слава богу хватило смелости сказать об этом своему брату. И он меня поддержал. Мы вместе рассказали родителям, и они тоже меня поддержали и помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна, что у меня есть сила», — рассказала актриса.Аксёнова подчеркнула, что поддержка взрослых может иметь огромное значение для детей и подростков, столкнувшихся с подобными ситуациями. Артистка также призвала тех, кто пережил насилие, не замыкаться в себе и обращаться за помощью к людям, которым можно доверять.