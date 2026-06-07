«Хватило смелости»: Любовь Аксёнова рассказала, кто помог ей пережить опыт домогательств

07 июня 2026, 12:06

Актриса Любовь Аксёнова призналась, что долго не решалась говорить о насилии

Любовь Аксёнова (Фото: Telegram / @ipushlove)

Любовь Аксёнова поделилась в соцсетях личной историей и рассказала, как справилась с последствиями пережитого в подростковом возрасте сексуализированного насилия.





По словам артистки, решающую роль сыграла поддержка семьи. Звезда призналась, что долгое время не могла рассказать о произошедшем даже самым близким людям.



По словам Любови Аксёновой, первым человеком, которому она доверилась, стал её брат. После этого они вместе рассказали обо всём родителям.





«Слава богу хватило смелости сказать об этом своему брату. И он меня поддержал. Мы вместе рассказали родителям, и они тоже меня поддержали и помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна, что у меня есть сила», — рассказала актриса.