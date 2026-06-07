Филипп Киркоров резко отреагировал на вопрос о пластике
Киркоров отказался обсуждать слухи об изменениях во внешности
Филипп Киркоров не стал комментировать разговоры о возможной ринопластике. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На вопрос журналистов об изменениях во внешности артист ответил довольно эмоционально.
«Ты действительно считаешь, что это то, что мне сейчас нужно услышать?!» — заявил певец, дав понять, что не намерен обсуждать подобные темы.Не менее курьёзная ситуация произошла с Витой Чиковани. По её словам, попасть в гримёрку поп-короля оказалось непросто. Охрана потребовала специальный пропуск, однако необходимых документов у телеведущей с собой не оказалось. Как пошутили очевидцы, вместо пропуска у неё было только эффектное декольте, которое не помогло пройти контроль.