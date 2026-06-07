Филипп Киркоров резко отреагировал на вопрос о пластике

07 июня 2026, 12:03

Киркоров отказался обсуждать слухи об изменениях во внешности

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров не стал комментировать разговоры о возможной ринопластике. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На вопрос журналистов об изменениях во внешности артист ответил довольно эмоционально.





«Ты действительно считаешь, что это то, что мне сейчас нужно услышать?!» — заявил певец, дав понять, что не намерен обсуждать подобные темы.