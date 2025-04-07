Актер Сергей Плотников ютится в маленькой однушке с женой и пятью детьми

Сергей Плотников (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Актер Сергей Плотников живет вместе с женой и пятью детьми в однокомнатной квартире площадью 38 квадратных метров.
В 2009 году Плотников женился на Дарине. Четвертая жена младше мужчины на 28 лет. Пара живет в Москве в однокомнатной квартире, где растит пятерых детей
Плотниковы максимально пытаются оптимизировать пространство. Игрушки хранятся в диване, а в шкафу висит только необходимая одежда. При этом супруги даже умудряются уединяться.
При этом супруги не могут претендовать на участие в программе для нуждающихся в жилье, так как на каждого ребенка должно быть менее 10 кв. метров. Но у Плотникова все же есть еще одна квартира, в которой живет его бывшая жена с сыном. При этом Сергей задумывается о рождении еще одного ребенка. В этом случае им удастся получить помощь от государства в расширении жилплощади.
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«Да, мы живем всемером в однокомнатной квартире: пятеро детей и двое взрослых. На балконе сначала тесть жил, потом старший сын, но он ушел в кадетский корпус, сейчас там дочь. Это отапливаемый балкон», — рассказал заслуженный артист России в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
Плотниковы максимально пытаются оптимизировать пространство. Игрушки хранятся в диване, а в шкафу висит только необходимая одежда. При этом супруги даже умудряются уединяться.
При этом супруги не могут претендовать на участие в программе для нуждающихся в жилье, так как на каждого ребенка должно быть менее 10 кв. метров. Но у Плотникова все же есть еще одна квартира, в которой живет его бывшая жена с сыном. При этом Сергей задумывается о рождении еще одного ребенка. В этом случае им удастся получить помощь от государства в расширении жилплощади.
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Элина Позднякова