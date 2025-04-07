Бизнес Чекалиных терпит огромные убытки

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Основная компания Чекалиных «БИ ФИТ», через которую бывшая чета продавала косметику и марафоны, не приносит дохода, а наоборот – только убытки. Так, за прошлый год компания потеряла 98 млн рублей.
Как пишет телеграм-канал SHOT, до задержания экс-супругов, когда Лерчек и Артём были на пике популярности, прибыль превышала 500 млн рублей. Однако потом выяснилось, что не все деньги, которые приносили фитнес-марафоны, блогеры выводили легально. Часть средств Чекалины переводили через банк в Дубае, что и стало поводом для их повторного задержания. После развода каждому из бывших супругов принадлежит 37,5% акций компании «БИ ФИТ».
Что касается остальных активов, которые были оформлены на Артёма, они практически не функционируют. У компании «Леани» (продажа нижнего белья) налоговая заблокировала счета, а «Экофлоу» (продажа косметики) находится на стадии ликвидации. За 2024 год в незначительном плюсе находится только фирма «Летик Мейкап», прибыль составила всего 194 тыс. рублей.
Напомним, что почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом.
Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами Лерчек. Супруги и их сообщник Роман Вишняк направляли средства на счета иностранных банков, после чего предоставляли ложные сведения о назначении переводов.
Читайте также:
Суд принял новое решение по делу Лерчек, полгода находящейся под домашним арестом
«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу
Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
Что касается остальных активов, которые были оформлены на Артёма, они практически не функционируют. У компании «Леани» (продажа нижнего белья) налоговая заблокировала счета, а «Экофлоу» (продажа косметики) находится на стадии ликвидации. За 2024 год в незначительном плюсе находится только фирма «Летик Мейкап», прибыль составила всего 194 тыс. рублей.
Напомним, что почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом.
Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами Лерчек. Супруги и их сообщник Роман Вишняк направляли средства на счета иностранных банков, после чего предоставляли ложные сведения о назначении переводов.
Читайте также:
Суд принял новое решение по делу Лерчек, полгода находящейся под домашним арестом
«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу
Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
Анастасия Чубина