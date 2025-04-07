Еву Карицкую задержали в российском аэропорту после смерти Паши Техника на Пхукете

Ева Карицкая (Фото: Telegram @evakaritskaua)
Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, Ева Карицкая вернулась в Россию после трагической смерти артиста в Таиланде. Об этом пишет «Voice».
Девушка рассказала о произошедшем в видеообращении из аэропорта, отметив, что ее задержали на допроверку.
Напомним, что Паша Техник скончался 5 апреля после тяжелого состояния, вызванного септическим шоком на фоне бактериальной пневмонии. Его последняя возлюбленная, Кристина Лекси, призналась, что рэпер употреблял запрещенные вещества перед госпитализацией. Карицкая прилетела на Пхукет, как только узнала о госпитализации, и каждый день навещала его в клинике.
Ева сообщила, что тело Паши должно прибыть в Россию 9 апреля, она намерена взять с собой на церемонию прощания их шестилетнего сына Ивана. Она также выразила надежду, что после похорон они смогут уехать на отдых за границу. Карицкая считает, что виновна в смерти Павла 28-летняя эскортница и планирует добиться компенсации за транспортировку тела и похороны.
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Напомним, что Паша Техник скончался 5 апреля после тяжелого состояния, вызванного септическим шоком на фоне бактериальной пневмонии. Его последняя возлюбленная, Кристина Лекси, призналась, что рэпер употреблял запрещенные вещества перед госпитализацией. Карицкая прилетела на Пхукет, как только узнала о госпитализации, и каждый день навещала его в клинике.
Умер рэпер Паша Техник
Ева сообщила, что тело Паши должно прибыть в Россию 9 апреля, она намерена взять с собой на церемонию прощания их шестилетнего сына Ивана. Она также выразила надежду, что после похорон они смогут уехать на отдых за границу. Карицкая считает, что виновна в смерти Павла 28-летняя эскортница и планирует добиться компенсации за транспортировку тела и похороны.
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Дарья Осипова