«Бумеранг»: Африкантова о разладе с Капаклы на фоне новостей о разводе Пинчук с Чобаняном

Марина Африкантова (Фото: Instagram*, @marina_afrika)
Несколько лет назад бывшая участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова рассталась с Романом Капаклы. По её словам, Роман изменил ей с другой участницей реалити-шоу Татьяной Мусульбес.
Марина Африкантова уверена в том, что близкая подруга Татьяны Ирина Пинчук прекрасно знала о тайной любовной связи с женатым Романом, но молчала и поддерживала эти отношения. Сейчас Ирина разводится с Араем Чобаняном, которому родила двоих сыновей. Некоторые пользователи соцсетей уверены, что к Пинчук всё вернулось бумерангом.
Ранее Ирина Пинчук заявила, что хочет составить брачный договор с Араем Чобаняном, прежде чем развестись с ним.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Да я знаю, слышала. Все пишут, что бумеранг. Все помнят историю, которая случилась два года назад. <…> Роман изменял мне с подругой Иры — Ирина посодействовала, как раз соединила эту пару. Рома и Арай — друзья, Ира и Таня — лучшие подруги. Вот меня и исключили. <…> Роман изменил мне 14 февраля. Я открыла дверь, а они с Таней лежали вместе перед моими глазами. Первые три месяца мне было очень тяжело, я пила антидепрессанты. Но я нашла в себе силы жить дальше», — поделилась подробностями своей неудачной истории любви Африкантова в «ШБ-шоу» Георгия Иващенко.Она также рассказала, как сейчас складывается её жизнь. По словам Марины, она просто наслаждается настоящим и при этом тщательно относится к выбору будущего избранника.
«Он должен быть харизматичным, улыбчивым, позитивным, во всём искать плюсы, быть при деньгах — чтобы в месяц был доход от 20 миллионов рублей. Он должен быть предпринимателем», — сообщила бывшая участница шоу «Дом-2».Кроме того, Африкантова не скрывает, что хочет стать мамой.
Ранее Ирина Пинчук заявила, что хочет составить брачный договор с Араем Чобаняном, прежде чем развестись с ним.
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Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала откровенные фото в бикини
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова показала, как выглядела до скандального реалити-шоу — фото
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина