Маликов поднял ценник на свои концерты
Народный артист России Дмитрий Маликов, который был особенно популярным в начале 2000-х, более чем в два раза увеличил гонорар за выступления на корпоративах. Об этом пишет Shot.
По информации канала, в январе 2024 года концерт Маликова стоил около 1,5 млн рублей, а к концу 2025-го цена поднялась до 4 млн. Также сообщается, что артист планирует гастрольный тур по российским городам.
Shot связывает рост цены с увеличением аудитории певца. В соцсетях он публикует ролики, созданные с помощью ИИ, и ироничные мемы о себе, что, по данным издания, особенно нравится зумерам.
Ранее Маликов раскрыл, что стало его «ключом» к сердцам юных фанатов и популярности в интернете.
