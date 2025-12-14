Маликов поднял ценник на свои концерты

14 декабря 2025, 12:10

Shot: Певец Дмитрий Маликов начал брать 4 млн рублей за концерт

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Дмитрий Маликов, который был особенно популярным в начале 2000-х, более чем в два раза увеличил гонорар за выступления на корпоративах. Об этом пишет Shot.