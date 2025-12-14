Стала известна важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной
Певица Лариса Долина, оказавшаяся в центре скандала после решения суда вернуть ей квартиру, проданную под влиянием мошенников, перенесла срок заключения договора с покупательницей Полиной Лурье на десять дней.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, инициатива изменения даты исходила от самой исполнительницы.
По данным агентства, стороны оформили дополнительное соглашение, по которому подписание основного документа купли-продажи сдвинули с 10 на 20 июня 2024 года. При этом право собственности на квартиру зарегистрировали в Росреестре на имя Лурье 24 июня 2024 года.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко отметила, что между предварительным и главным договорами прошло значительное время. По ее мнению, в этот период Долина могла заново обдумывать условия и обстоятельства сделки.
