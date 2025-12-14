Стала известна важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

14 декабря 2025, 11:59

Певица Долина переносила на десять дней подписание договора по квартире

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лариса Долина, оказавшаяся в центре скандала после решения суда вернуть ей квартиру, проданную под влиянием мошенников, перенесла срок заключения договора с покупательницей Полиной Лурье на десять дней.