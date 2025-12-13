«Никогда!»: Филипп Киркоров рассказал, жалел ли о татуировках на теле

13 декабря 2025, 21:03

Филипп Киркоров заявил, что тату — часть его жизни

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров рассказал «Пятому каналу», что абсолютно не жалеет о всех своих татуировках, покрывающих почти всё тело.





Артист заявил, что он ни о чём и никогда не жалеет.





«Я в жизни вообще ни о чём не жалею! Никогда!» — сказал он.