«Никогда!»: Филипп Киркоров рассказал, жалел ли о татуировках на теле
Филипп Киркоров заявил, что тату — часть его жизни
Филипп Киркоров рассказал «Пятому каналу», что абсолютно не жалеет о всех своих татуировках, покрывающих почти всё тело.
Артист заявил, что он ни о чём и никогда не жалеет.
«Я в жизни вообще ни о чём не жалею! Никогда!» — сказал он.На съёмках фильма «Невероятные приключения Шурика» Киркорову не пришлось использовать временные тату для роли криминального авторитета Фили Болгарского — его тело и так уже было украшено множеством рисунков.
Подготовка к роли заняла у гримёров несколько часов: им пришлось наносить сложный грим, в том числе создавать шрам на правой руке. Артист отметил, что макияж был достаточно стойким, и для восстановления кожи на носу после съёмок понадобились специальные косметические процедуры.