Актер Сергей Жигунов спас свой продюсерский центр от закрытия

14 июля 2025, 11:28

Сергей Жигунов (Фото: Telegram @/ZhigunovSergey)

Актер и продюсер Сергей Жигунов смог спасти свой продюсерский центр от закрытия. Однако счета компании до сих пор заблокированы. Об этом сообщает «Постньюс».





Напомним, в конце июня текущего года стало известно, что ФНС собиралась закрыть компанию Жигунова из-за предоставления недостоверных сведений о юридическом адресе. Тогда продюсер вместе с коллегами скорректировали юрадрес и налоговая изменила статус компании на действующий.





«10 июля фирму Жигунова добавили в реестр малого и среднего предпринимательства как микропредприятие. При этом счета продюсерского центра по-прежнему остаются заблокированными, а на юрлице все еще числится долг в 185 тысяч рублей», — отмечает издание.