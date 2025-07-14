Актер Сергей Жигунов спас свой продюсерский центр от закрытия
Актер и продюсер Сергей Жигунов смог спасти свой продюсерский центр от закрытия. Однако счета компании до сих пор заблокированы. Об этом сообщает «Постньюс».
Напомним, в конце июня текущего года стало известно, что ФНС собиралась закрыть компанию Жигунова из-за предоставления недостоверных сведений о юридическом адресе. Тогда продюсер вместе с коллегами скорректировали юрадрес и налоговая изменила статус компании на действующий.
«10 июля фирму Жигунова добавили в реестр малого и среднего предпринимательства как микропредприятие. При этом счета продюсерского центра по-прежнему остаются заблокированными, а на юрлице все еще числится долг в 185 тысяч рублей», — отмечает издание.
Продюсерский центр Жигунова был основан в 2014 году. В 2023 году он обанкротился. В апреле прошлого года актриса Мария Дудник стала директором фирмы.